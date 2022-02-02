В России появятся новые батальоны радиоэлектронной борьбы

Несколько дивизий Западного военного округа (ЗВО) усилят батальонами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первое подразделение уже сформировали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Собеседники издания отметили, что решение о создании отдельных батальонов РЭБ в ЗВО уже принято. Первое соединение РЭБ сформировали в составе 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии. Подразделения дивизии расположены в Белгородской и Воронежской областях.

Позже формирования РЭБ пополнят состав 144-й и 2-й гвардейских мотострелковых дивизий, а также 4-й гвардейской танковой. Новые подразделения позволят прикрыть западное направление и Подмосковье от высокоточного оружия.

Батальоны получат комплексы РЭБ Р-330 «Житель», «Леер-3» и «Борисоглебск-2». Новое оборудование позволит нарушать работы систем навигации, а также подавлять сигналы спутниковой и сотовой связи. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что подобные системы делают бесполезными высокоточные ракеты, беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Ранее в публикации издания «Военно-промышленный курьер» отметили, что российский комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3» может перехватывать управление трафиком пользователя.