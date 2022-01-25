В России рассказали об управлении РБ-341В «Леер-3» трафиком в Казахстане

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В «Леер-3» посредством создания «фальшивой базовой станции» может перехватывать управление трафиком и соединениями пользователя. Об этом рассказывает «Военно-промышленный курьер» (ВПК), ссылаясь на гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова.

Издание отмечает, что таким образом оператор РБ-341В «Леер-3» получает «возможность формирования звонков и SMS-сообщений в адрес всех абонентов, входящих в зону его действия».

Согласно данным, комплексы РБ-341В «Леер-3» могли использоваться в недавней контртеррористической операции в Казахстане.

По словам президент группы компаний InfoWatch Натальи Касперской, беспилотники РБ-341В «Леер-3» (используются «Орлан-10») одновременно обеспечивают эффективную блокировку мобильных телефонов противника и сохраняют возможность устойчивой работы своих аппаратов.

«Теоретически подобные системы способны даже определять набираемые в зоне действия виртуальной базовой станции номера, разрешая свои и блокируя чужие звонки. Разработчиком не исключается возможность дистанционного включения и выключения пользовательских устройств, правда, в весьма ограниченной по радиусу действия зоне», — уверяет Касперская.

Согласно ВПК, передатчики мощностью два и десять ватт, обеспечивающие работу «фальшивой станции», могут блокировать абонентское оборудование трех мобильных операторов в зоне с радиусом действия до шести километров, что позволяет, в частности, передать информацию двум тысячам абонентских терминалов.

В сентябре 2019 года «Известия» писали, что российский комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3» сможет найти противника по сигналу сотового телефона и в режиме реального времени навести на него ударные средства.