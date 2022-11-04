«Химки» прервали 11-матчевую серию без побед в РПЛ

«Химки» со счетом 2:0 обыграли «Оренбург» и прервали 11-матчевую серию без побед в РПЛ

Подмосковные «Химки» обыграли «Оренбург» в матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились нападающий Александр Руденко и полузащитник Бутта Магомедов.

«Химки» прервали 11-матчевую серию без побед в чемпионате страны. Однако это не помогло команде подняться в турнирной таблице: подмосковный клуб с 12 очками по-прежнему занимает предпоследнее 15-е место в рейтинге. Оренбург имеет в активе 22 очка и располагается на восьмой позиции.

В следующем туре 13 ноября «Химки» примут «Сочи». Команда из Оренбурга в тот же день дома сыграет против «Краснодара».