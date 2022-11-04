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13:21, 4 ноября 2022Культура

Стивен Кинг посетит Украину

Писатель Стивен Кинг посетит Украину

Фото: Larry French / Getty Images

Американский писатель Стивен Кинг посетит Украину. Как сообщает Telegram-канал Верховной Рады, «король ужасов» уже выехал в украинскую столицу.

«Писатель неоднократно высказывался в поддержку Украины в своих социальных сетях и в интервью журналистам», — констатирует официальный канал украинских парламентариев.

Детали поездки Кинга в Киев пока неизвестны, как и точная продолжительность и программа его визита. Вместе с тем, в Верховной Раде уточнили, что Кинг едет поездом из Варшавы. Ради этого к составу был прицеплен дополнительный вагон.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус, притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским, разыграли Кинга, попросив его написать сценарий про жестокость российских военнослужащих. В ходе беседы Кинг заявил о величии лидера украинских националистов Степана Бандеры. Позднее фантаст сначала пытался опровергнуть, что высказывал подобное мнение, однако в конце концов признал, что действительно заявлял об этом, хотя понятия не имеет, кто такой Бандера.

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Олег Давыдов
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