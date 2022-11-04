Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:38, 4 ноября 2022Россия

Россия назвала следствием военной активности США ракетные пуски КНДР

Дипломат Евстигнеева назвала ракетные пуски КНДР следствием военной активности США

Фото: Heo Ran / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева назвала провокационную военную активность США следствием новых ракетных пусков со стороны КНДР, сообщает ТАСС.

«Ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной, конфронтационной военной активности США, которая бьет как по их партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом», — заявила российский дипломат.

Она подчеркнула, что Вашингтон обсуждает с Южной Кореей возможности размещения в регионе американских средств сдерживания, в том числе ядерные.

Ранее МИД КНДР потребовал от официального Вашингтона прекращения провокаций и пригрозил Америке «сверхмощными контрмерами» в случае попыток нарушения суверенитета Пхеньяна. В частности, Пхеньян ждет прекращения учений Vigilant Storm, которые США проводят совместно с Южной Кореей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британию и Украину обвинили в подготовке террористической армии для атак на Крым
Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после Столтенберга
Бронзового призера Олимпиады-2022 по бобслею дисквалифицировали за допинг
Россия назвала следствием военной активности США ракетные пуски КНДР
В России предупредили о нападении террористов на авиабазу Хмеймим
Россия выступила против угрожающей Корейскому полуострову военной активности
Немецкий район дал советы жителям по подготовке к отключению электричества
Эрдоган рассказал об усилиях Турции в возобновлении зерновой сделки
Пентагон заявил о создании специального командования для надзора за Украиной
Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker Hughes
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.