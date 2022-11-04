КНДР пригрозила Америке «сверхмощными контрмерами»

МИД КНДР пригрозил Вашингтону «сверхмощными контрмерами»

МИД КНДР потребовал от официального Вашингтона прекращения провокаций и пригрозил Америке «сверхмощными контрмерами» в случае попыток нарушения суверенитета Пхеньяна. Заявления представителя северокорейской дипломатии, опубликованные государственным агентством ЦТАК, приводит ТАСС.

«За затяжной провокацией следуют затяжные контрмеры. Еще раз ясно заявляем, что КНДР ни в коем случае не обойдет молчанием любые попытки враждебных сил, намеревающихся нарушить суверенитет и интересы страны в области безопасности, и ответит сверхмощными контрмерами до конца», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

В частности, Пхеньян потребовал прекратить учения Vigilant Storm, которые США проводят совместно с Южной Кореей. Однако, как отмечают в МИД КНДР, Вашингтон ответил на это «форсированием агрессивных учений под предлогом сдерживания». Северокорейская дипломатия считает подобные действия «безответственными и безрассудными».

Тем временем в США заявили об окончании американской гегемонии в мире. Такое мнение высказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он считает, что мир склоняется к многополярной модели, которую продвигают Россия и Китай.