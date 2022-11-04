В США заявили об окончании американской гегемонии в мире

Экс-офицер разведки Риттер заявил о поражении США в борьбе против России и Китая

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил об окончании американской гегемонии в мире. Об этом он написал в своей статье для издания Consortium News.

Сопоставляя публичные заявления глав США и России в последние месяцы, Риттер пришел к выводу, что результатом противостояния крупнейших мировых держав станет либо сохранение американской гегемонии в однополярном мире, либо развитие многополярной модели, на чем настаивают Москва и Пекин. По мнению Риттера, победит в итоге та идея, которая соберет больше сторонников среди других государств.

«Прямое военное столкновение между сторонниками этих двух идей привело бы к ядерному конфликту, который уничтожит мир, за контроль над которым борются противники, — констатировал Риттер. — Америка в упадке. Американская модель демократии терпит неудачу даже внутри страны, а потому ее сложно проецировать на весь мир, как нечто, достойное подражания. Идея американской гегемонии трещит по швам».

Ранее западные медиа озвучили мнение о том, что поражение США в противостоянии с Китаем ознаменует возвышение Востока над Западом. Кроме того, оно разрушит американскую глобальную гегемонию, особенно в том случае, если конфликт приобретет военную окраску.