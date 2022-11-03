В США заявили о каскадном эффекте последствий поражения США в войне с Китаем

Bloomberg: поражение США в войне с Китаем ознаменует возвышение Востока над Западом

Соперничество между США и Китаем носит глобальный характер, однако его центр находится в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом поражение Вашингтона в противостоянии с Пекином разрушит американскую глобальную гегемонию и станет ознаменованием возвышения Востока над Западом. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Хал Брэндс (Hal Brands).

«Если начнется война между США и Китаем, это будет не просто борьба за Тайвань или какую-то другую горячую точку», — подчеркнул он. Журналист пояснил, что противостояние Пекина и Вашингтона стало бы войной за «гегемонию в важнейшем регионе и за все последующее глобальное влияние».

Брэндс допустил, что в случае конфликта США потребуется большая со стороны Австралии, Индии, Японии и Великобритании. При этом он отметил, что вне зависимости от того, кто победит в такой войне, последствия конфликта будут иметь каскадный эффект. «Война ускорила бы экономическое землетрясение, разорвав цепочки поставок и нарушив некоторые из самых прибыльных торговых путей на планете. Существовала бы вполне реальная перспектива ядерной эскалации», — заявил он.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая