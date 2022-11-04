Названы самые вредные для человека соусы

Врач-диетолог Елена Тихомирова: самыми вредными соусами считаются майонезные

Самыми вредными для человеческого организма соусами назвали те, которые сделаны на основе майонеза. Подобные заправки считаются жирными и содержат много соли. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.

Эксперт уточнила, что майонез готовят из растительного масла, которое взбивают с желтком и добавляют соль. В итоге соус становится калорийным и способен задерживать жидкость в организме. К подобным соусам Тихомирова отнесла сырный и «тысяча островов». Специалист посоветовала выбирать низкокалорийный майонез.

Что касается более полезных для организма соусов, то врач рекомендовала употреблять в пищу хрен и горчицу. «Прекрасные соусы, которые обладают терпкими, жгучими качествами. Терпкость и жгучесть им обеспечивает вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение, улучшает работу мозга, улучшает питание конечностей, поэтому оригинальный хрен и горчица — это очень хорошие соусы, к тому же вкусные», — объяснила Тихомирова.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что сладкие продукты и растительное масло не лучшим образом сказываются на внешнем виде человека. Здоровью волос вредят все продукты, нарушающие питание тканей и вызывающие их воспаление. Наиболее вредными продуктами считаются все сладости и даже мед.