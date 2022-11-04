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11:28, 4 ноября 2022Россия

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Российские космонавты с борта МКС поздравили граждан страны с Днем народного единства

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские космонавты, находящиеся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС), поздравили граждан страны с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Соответствующий ролик был опубликован на сайте «Роскосмоса».

«Дорогие друзья, мы — космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина — поздравляем вас с Днем народного единства», — обратился к россиянам Прокопьев.

В свою очередь Кикина напомнила, что Россия является многонациональной страной, поскольку на ее территории проживает свыше 190 народов. Петелин добавил, что именно в единстве заключается сила России, и именно от него зависит будущее страны.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.

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Варвара Кошечкина
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