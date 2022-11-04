В России прокомментировали процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Сенатор Косачев: попытки НАТО говорить за членов альянса приведет к взрывоопасной ситуации

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально. Он считает, что это может привести к взрывоопасной ситуации в НАТО.

Сенатор привел слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в альянс. При этом Анкара не считает, что страны выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления в альянс, отметил Косачев.

«Генсек НАТО считает себя вправе говорить от имени членов альянса (в данном случае — от имени Турции), даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально, но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой (в данном случае — Швеции и Финляндии). Ибо это диктуют интересы НАТО, и генсек должен отработать зарплату», — подчеркнул Косачев.

По его словам, если НАТО провозглашает себя «сообществом демократий», следует начинать «со своего вокабуляра, но главное — с сути своих действий».

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на вхождение в состав альянса. Такое решение было принято на фоне спецоперации России на Украине. На данный момент их не ратифицировали только две страны из 30 — Венгрия и Турция.

