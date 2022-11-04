Стало известно о планах России по поставкам одежды и обуви из КНДР

Посольство России в КНДР заявило о заинтересованности в северокорейской одежде и обуви

Посольство России в КНДР заявило о заинтересованности в поставках северокорейской одежды и обуви. О существовании таких планов стало известно из сообщения, полученного РИА Новости от российской дипмиссии.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — сказано в заявлении.

При этом российские дипломаты отдельно подчеркивают, что речь идет не столько о начале сотрудничества между двумя странами в области импорта одежды, сколько о его восстановлении: еще в 1980-1990-х годах между Москвой и Пхеньяном было налажено активное взаимодействие. В частности, десятки северокорейских предприятий ежегодно поставляли в СССР и Россию товары на сумму свыше 300 миллионов рублей.

«Вопрос дистрибуции товара из КНДР на территории России в сегодняшних условиях должен решаться непосредственно участниками этого процесса. Задача посольства состоит в том, чтобы все эти связи соответствовали правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН», — заключили российские дипломаты.

Ранее пользователи сети обратили внимание на внешний вид руководителя КНДР Ким Чен Ына в ходе недавнего пуска ракет в сторону Японского моря. В частности, юзеры заметили, что северокорейский лидер появился на военных учениях в белоснежной тунике, черных брюках и соломенной шляпе в стиле сафари.