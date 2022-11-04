Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:01, 4 ноября 2022Ценности

Стало известно о планах России по поставкам одежды и обуви из КНДР

Посольство России в КНДР заявило о заинтересованности в северокорейской одежде и обуви

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Посольство России в КНДР заявило о заинтересованности в поставках северокорейской одежды и обуви. О существовании таких планов стало известно из сообщения, полученного РИА Новости от российской дипмиссии.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — сказано в заявлении.

При этом российские дипломаты отдельно подчеркивают, что речь идет не столько о начале сотрудничества между двумя странами в области импорта одежды, сколько о его восстановлении: еще в 1980-1990-х годах между Москвой и Пхеньяном было налажено активное взаимодействие. В частности, десятки северокорейских предприятий ежегодно поставляли в СССР и Россию товары на сумму свыше 300 миллионов рублей.

«Вопрос дистрибуции товара из КНДР на территории России в сегодняшних условиях должен решаться непосредственно участниками этого процесса. Задача посольства состоит в том, чтобы все эти связи соответствовали правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН», — заключили российские дипломаты.

Ранее пользователи сети обратили внимание на внешний вид руководителя КНДР Ким Чен Ына в ходе недавнего пуска ракет в сторону Японского моря. В частности, юзеры заметили, что северокорейский лидер появился на военных учениях в белоснежной тунике, черных брюках и соломенной шляпе в стиле сафари.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Китайская армия объявила о подготовке на случай войны
Стало известно о провокации украинских силовиков на границе с Белоруссией
В параметрах потолка цен на нефть увидели послабление санкций
Раскрыто настоящие название дронов «Ланцет»
Путин назвал украинцев главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским
Осужденного в России преступника заподозрили в совершении двух убийств в Испании
Путин заявил о подносящем фитиль к распаду России Западе
Москвич вынес из квартиры пенсионерки украшения на сотни тысяч рублей
Путин заявил о «прочном заслоне» попыток исказить историю
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.