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15:43, 14 октября 2022Ценности

В сети обратили внимание на внешний вид Ким Чен Ына во время ракетных пусков

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на военных учениях в белой тунике и соломенной шляпе

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

Пользователи сети обратили внимание на внешний вид руководителя КНДР Ким Чен Ына в ходе недавнего пуска ракет в сторону Японского моря. Об этом пишет The Economic Times.

В частности, юзеры заметили, что северокорейский лидер появился на военных учениях в белоснежной тунике, черных брюках и соломенной шляпе в стиле сафари. При этом окружающие его лица были одеты в военную форму или костюмы.

Пользователи Twitter оценили образ политика. Один из них сравнил его с пожилой женщиной в шляпке, отдыхающей на морском побережье, а другой — с образом актрисы Мерил Стрип в фильме «Из Африки» Сидни Поллака. «У северокорейского лидера явно кризис идентичности», — пошутил автор поста. «Ким Чен Ын в образе "девушка из Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в отпуске" — это бесценно», — сыронизировал еще один юзер.

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Телеканал CNN также заметил изменения в образе Ким Чен Ына. «Он демонстрирует свою смелость и гордость на фоне происходящего», — заметил научный сотрудник Центра азиатских исследований Брюс Клингнер и предположил, что таким образом политик также показывает свою власть над ядерной программой.

В октябре КНДР осуществила испытательный пуск крылатых ракет большой дальности под непосредственным руководством своего лидера. Глава Северной Кореи подчеркнул, что страна «должна продолжать расширять сферу действия ядерных стратегических вооруженных сил». Он также заявил о готовности ядерных сил КНДР к «настоящей войне».

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Варвара Кошечкина
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