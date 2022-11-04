Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под препаратами»

Командир отряда «Крым» «Бонд» заявил, что диверсанты ВСУ идут на задания под наркотиками

Украинские диверсанты в Запорожской области, вероятно, отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».

По его словам, украинское командование бросает таким образом солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины) под артиллерийский огонь. «Они там врассыпную, и вечером эта же группа, которые остались в живых, в лесополосе, опять пытается прорваться, и опять ее накрывают», — заявил российский командир.

«Бонд» также сообщил, что у украинских военных «фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами… Или их там командование так подталкивает на выполнение задач». Командир считает, что «адекватный человек, который переживает за свою жизнь» не может «такие шаги делать».

Ранее украинские пленные рассказали, что бойцы ВСУ периодически употребляли наркотики на боевых заданиях. По словам одного из них, это был амфетамин, после приема которого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.

До этого бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко заявил, что солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.