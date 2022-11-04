Назван способ выведения из строя системы Starlink

Российские инженеры нашли способ вывести из строя спутниковую систему связи Starlink

Российские инженеры нашли уязвимости в спутниковой системе связи Starlink. Также, как сообщают «Известия», в анализе, который опубликован расположенной в Нью-Йорке Ассоциацией вычислительной техники, назван способ выведения Starlink из строя.

«Мы разместили эту статью, чтобы показать, что известно об уязвимостях Starlink. Мы не пользовались никакими закрытыми источниками. Это наше небольшое предупреждение, что технологии для противодействия этой системе уже существуют», — сказал профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского национального исследовательского университета Андрей Сухов.

В частности, по мнению российских специалистов, наименее защищенным ключевым элементом всей системы можно считать наземные спутниковые станции Starlink. Таким образом, чтобы нарушить работоспособность всей системы, не обязательно пытаться сбить спутники на орбите.

«При выводе из строя такого элемента (наземной спутниковой станции, — прим. "Ленты.ру") в соответствующем районе будут наблюдаться перебои со связью. Поэтому мы разделяем беспокойство [американского предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX] Илона Маска по поводу устойчивости глобальной спутниковой системы Starlink», — говорится в работе российских специалистов.

Тем временем на Украине начали искать альтернативу Starlink. Об этом заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметивший, впрочем, что Starlink продолжит работать на территории страны.