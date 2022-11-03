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17:57, 3 ноября 2022Бывший СССР

На Украине начали искать альтернативу Starlink

На Украине приступили к поиску альтернативы спутниковой сети Starlink

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Украина ищет альтернативу спутниковой сети Starlink, которой владеет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, его слова приводит Reuters.

«Одна из причин, почему я приехал на Web Summit — это также поиск новых партнеров и продолжение развития отношений и взаимодействия с новыми партнерами... Связь — это критически важно. Мы работаем над этим 24 часа в день», — сказал он. При этом Федоров сообщил, что Starlink продолжит работать на территории Украины. По его словам, Маск публично говорил об этом.

Ранее Федоров отметил, что предприниматель лично заверил его в поддержке работы спутниковой сети в стране. Как утверждает министр, на Украине пока нет проблем со Starlink. 14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансирование обслуживания сети на украинской территории. Однако через два дня Маск заявил, что все же продолжит оплачивать работу Starlink.

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Кристина Есикова
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