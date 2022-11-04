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19:23, 4 ноября 2022Мир

Нидерланды поставят Украине танки и другое вооружение на 120 миллионов евро

Нидерланды поставят Украине танки и другую тяжелую военную технику на 120 млн евро

Фото: Eva Plevier / Reuters

Министерство обороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине. Власти государства совместно с США и Чехией намерены поставить Киеву 90 танков и другую тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составит 120 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

«Нидерланды в очередной раз поставят Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета помощи составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72», — говорится в заявлении Минобороны Нидерландов.

Кроме того, в ведомстве добавили, что планируют совместно с США и Чехией передать Украине 90 модернизированных танков.

Ранее 4 ноября о выделении военной помощи Украине также сообщили в США. Ее объем составит 400 миллионов долларов. В новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost, системы ПВО Hawk и другое вооружение. В Пентагоне уточнили, что поставки планируется завершить в 2023 году.

3 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году ЕС выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины без учета двусторонней военной помощи. Политик считает, что объемы помощи Киеву нужно продолжать наращивать.

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Ксения Кривотулова
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