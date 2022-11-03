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22:37, 3 ноября 2022Мир

Боррель заявил о выделении Евросоюзом 22 миллиардов евро Украине

Глава дипломатии Боррель заявил о выделении ЕС в 2022 году €22 млрд на поддержку Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Piroschva van de Wouw / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) в 2022 году выделил уже 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины без учета двусторонней военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Боррель подчеркнул, что помощь Киеву необходимо наращивать и дальше.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в скором времени рассмотрит идею главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о передаче замороженных и арестованных активов Центробанка (ЦБ) России в рамках помощи Запада Украине, проработкой юридической стороны этого вопроса уже занимаются эксперты.

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Марина Совина
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