В Киеве и семи украинских областях начались аварийные отключения электричества

«Укрэнерго»: аварийные отключения электричества начались в Киеве и семи областях Украины

В Киеве и семи областях Украины в субботу, 5 ноября, начались аварийные отключения электричества. Об этом сообщили в национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго», соответствующее заявление опубликовано в Facebook (Facebook запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В компании объяснили, что введенных ранее графиков почасовых отключений оказалось недостаточно для поддержания стабильной работы энергосистемы на фоне большого потребления электричества. В связи с этим диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» «вынужден объявить операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях».

Отмечается, что действие графиков почасовых отключений в указанных областях приостановлено.

Ранее представители «Укрэнерго» решили ввести на территории упомянутых областей график почасовых отключений электричества. «Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы для снижения нагрузки на сеть, поддержания стабильного баланса энергосистем и предотвращения повторных аварий», — объяснили в компании, напомнив, что в выходные жители страны тратят больше электроэнергии, чем в рабочие дни.