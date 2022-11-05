В США обвинили Байдена в недееспособности

Автор AT Уидбург обвинила Байдена в недееспособности и призвала его уйти в отставку

Журналист Андреа Уидбург заявила, что президент США Джо Байден является «прогнившим» политиком. Об этом она написала в материале для American Thinker (AT).

Автор статьи обвинила Байдена в недееспособности и призвала его уйти в отставку. За последние дни стало ясно, что мозг американского президента «разлагается, в то время как его тело продолжает жить». «Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из "собственной жизни" и несет непонятную чушь», — отметила она.

Обозреватель добавила, что демократам не стоит надеяться на сохранение большинства мест в палате представителей. По ее мнению, предвыборные выступления Байдена ухудшили положение его партии.

Я говорю это лишь потому, что прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо сейчас глядит на «нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию», — подчеркнула Уидбург.

Рейтинг одобрения деятельности Байдена достиг рекордно низких показателей. Этот фактор угрожает победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.