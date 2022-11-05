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19:33, 5 ноября 2022Мир

Мигранты устроили бунт в центре временного содержания в Британии

Daily Mail: в Великобритании мигранты устроили беспорядки в центре временного содержания

 Фото: Henry Nicholls / Reuters

Мигранты устроили бунт в центре временного содержания, который располагается в британской деревне Хармондсворт, недалеко от Хитроу. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает Daily Mail.

По данным издания, причиной беспорядков стали проблемы с коммуникациями, которые возникли в центре накануне, 4 ноября: там было отключено электричество и водоснабжение. При этом проблему не могли устранить в течение всего дня.

В итоге утром в субботу порядка 100 мигрантов, многие из которых были вооружены ножами, ворвались во внутренний двор центра. Его сотрудники вызвали на место полицию.

Информации о пострадавших в результате инцидента работниках центра или самих мигрантах не поступало. Другие детали произошедшего также не приводятся.

Ранее в ноябре стало известно, что украинских беженцев из гостиницы в британском Мэнстоне выселили ради ищущих убежище в стране лиц, содержащихся в местном миграционном центре. Отмечалось, что такое решение было принято из-за критики, обрушившейся на главу британского МВД Суэллу Браверман, связанной с положением мигрантов в центре в Мэнстоне.

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Варвара Кошечкина
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