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18:07, 5 ноября 2022Из жизни

Экс-инспектора Счетной палаты обманули на 30 миллионов рублей

Экс-инспектора Счетной палаты РФ обманули мошенники на 30 млн рублей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Мошенники обманули на крупную сумму денег экс-инспектора Счетной палаты РФ, передает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что бывший инспектор перевела злоумышленникам 30 миллионов рублей, поскольку якобы сотрудники Центробанка (ЦБ) сказали, что ее персональные данные похищены из базы данных. В результате ее заставили зачислить средства на виртуальную карту и перевести их по указанному Центробанком резервному счету.

После этого экс-инспектор продала недвижимость, поскольку она якобы могла стать залогом в банках для получения кредита. Затем она обратилась в полицию, ее заявление было принято.

Отмечается, что сотрудники полиции начали расследование дела.

Ранее Центробанк предупредил россиян о действующих от его лица мошенниках. В ЦБ отметили, что сотрудники регулятора никогда не делают обзвонов и рассылок, а также не отправляют удостоверения с подтверждением личности.

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Виктория Кондратьева
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