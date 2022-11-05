Центробанк предупредил россиян о действующих от его лица мошенниках

ЦБ предупредил о мошенниках и напомнил, что сотрудники регулятора не делают обзвонов

Сотрудники российского Центробанка (ЦБ) не делают обзвонов и рассылок сообщений, а также не отправляют фотографии своих удостоверений по почте или через мессенджеры. Об этом россиянам напомнили в официальном Telegram-канале регулятора.

В посте прикреплена фотография, на которой запечатлено поддельное удостоверение «старшего специалиста Центрального банка», внешне схожее с водительскими правами. В ЦБ подчеркнули, что настоящие сотрудники ЦБ не отправляют фото удостоверений. «С помощью таких подделок злоумышленники пытаются убедить людей, будто их деньги в опасности, и нужны срочные действия вроде перевода на безопасный счет», — говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что для обмана россиян мошенники используют «самые разнообразные легенды».

Таким образом Центробанк прокомментировал ранее появившийся на развлекательном портале Pikabu пост, в котором один из пользователей ресурса пожаловался на новую уловку аферистов. Согласно рассказу россиянина, ему позвонил мошенник и представился сотрудником одного из крупных российских банков. Звонящий заявил, что злоумышленники якобы завладели доступом к личному кабинету клиента и начали переводить деньги на Украину. По словам интернет-пользователя, разговор продолжился в WhatsApp, где мошенник отправил фотографию поддельных документов, которые якобы подтверждают, что он работает в ЦБ России.

Ранее сообщалось, что ЦБ наблюдал резкую активацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах, а количество операций без согласия клиентов значительно выросло. Отмечалось, что в 2019 году у граждан было похищено 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м — 13,5 миллиарда.