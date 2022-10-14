Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:28, 14 октября 2022Экономика

ЦБ рассказал о резкой активизации финансовых мошенников в России

Российский ЦБ наблюдал резкую активизацию мошенников в 2019-2021 годах

Фото: Reporters / ZumaPress / Globallookpress.com

Российский Центробанк (ЦБ) наблюдал резкую активацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах, а количество операций без согласия клиентов значительно выросло. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает ТАСС.

Он уточнил, что в 2019 году у граждан было похищено 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м — 13,5 миллиарда. Кроме того, по данным ЦБ, общая доля операций по переводу денежных средств без согласия клиентов, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, в 2021 году составила 49,4 процента.

Что касается кибермошенничества, то общий объем нанесенного ущерба во втором квартале 2022 года составил 2,8 миллиарда рублей, что на 5 процентов ниже, чем за аналогичный период 2021 года. При этом доля возвращенных россиянам украденных средств сократилась с 7,4 до 5 процентов.

Ранее была выявлена новая схема телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся на «едином межбанковском счете в ЦБ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
Путин отметил роль президента ОАЭ в обмене пленными с Украиной
Самый новый iPhone 14 подешевел в России
Путин высказался об уехавших во время частичной мобилизации россиянах
Россия собралась торговать нефтью с Африкой вместо Европы
Президент Швейцарии осудил санкции против российских ученых
ФСБ задержала мужчину за призывы в сети к насилию над представителями власти
Дважды заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил тур по Америке
Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел
Путин сообщил о «добирании» не пострадавших при ударе России объектов на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.