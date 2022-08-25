Назван объем похищенных кибермошенниками у россиян денег

ЦБ: за второй квартал 2022 года кибермошенники украли у россиян 2,8 миллиарда рублей

Общий объем ущерба, нанесенного кибермошенниками во втором квартале 2022 года, составил 2,8 миллиарда рублей, что на 5 процентов ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Такую цифру Центральный банк (ЦБ) назвал в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

«Количество случаев хищения денежных средств во втором квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8 процента, до 211,2 тысячи. Общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, сократился на 5,5 процента, до 2,8 миллиарда рублей», — подсчитал ЦБ.

При этом доля возвращенных россиянам украденных средств сократилась с 7,4 процента до 5 процентов. Согласно документу, доля социальной инженерии в мошеннических схемах снизилась с 47 процентов до 44,8 процента.

Во втором квартале ЦБ инициировал блокировку 117,6 тысячи мошеннических телефонных номеров, что почти в десять раз больше показателя аналогичного периода 2021 года. Кроме того, Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверок и блокировку 703 сайтов, через которые осуществлялась мошенническая деятельность.

В июле ЦБ предупредил россиян о новом способе мошенничества. По данным регулятора, зафиксирован рост числа афер в сети с помощью финансовых пирамид и Telegram-ботов.