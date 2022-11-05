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18:24, 5 ноября 2022Россия

Двое детей в Москве оказались заперты в квартире с мертвым отцом

Двоих детей обнаружили запертыми в квартире с мертвым отцом в Москве

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Двоих детей обнаружили запертыми в квартире вместе с мертвым отцом на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает KP.RU со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в районе Печатники 4 ноября. Жители дома номер 14 на Шоссейной улице обратились в полицию, рассказав, что в квартире на первом этаже на протяжении нескольких часов плачут дети. При этом дверь никто не открывал.

Прибывшие на место правоохранители смогли попасть в квартиру. Там они обнаружили двоих детей-двойняшек и их мать, при этом женщина никак не реагировала на происходящее вокруг. На кухне же было найдено тело 27-летнего мужчины — предположительно, отца детей.

Как установили специалисты, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. По данным источников издания, мужчина мог погибнуть в результате передозировки наркотиков.

Детей госпитализировали в больницу для обследования. В дальнейшем надзорные органы решат, будет ли лишена их мать родительских прав.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве задержали 51-летнего мужчину, домогавшегося пятилетней девочки.

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Варвара Кошечкина
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