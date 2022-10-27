В Подмосковье задержали мужчину за приставания к пятилетней соседке

В Орехово-Зуево мужчина заманил пятилетнюю девочку в квартиру конфетами и домогался ее

В подмосковном Орехово-Зуево задержали 51-летнего мужчину, домогавшегося пятилетней девочки. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, фигурант пришел в гости к 32-летней соседке и ее детям — 13-летнему мальчику и пятилетней потерпевшей. Мать давно знала фигуранта, они дружили и общались. Подозреваемый пригласил девочку попить чай у него в квартире. Сначала она хотела отказаться, но он заманил ребенка конфетами. Мать несовершеннолетней отпустила ее, однако потом решила проведать ребенка, но заметила, что дверь соседа заперта. Это испугало женщину, и она позвонила в полицию. Вскоре фигурант открыл дверь, и мать увидела, что майка у дочери не заправлена.

Тогда потерпевшая рассказала, что подозреваемый приставал к ней. А когда в дверь стали стучаться, он угостил ее печеньем и отвел на кухню. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Отмечается, что мужчина раньше работал фитнес-тренером и иногда помогал соседке, поэтому его приход не вызвал подозрений.