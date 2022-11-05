Стало известно об обстреле Донецка HIMARS со стороны ВСУ

«Известия»: ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, передает издание в Telegram.

Уточняется, что под обстрелом оказался Ленинский район города. По словам местных жителей, возле универмага «Радуга» начался пожар, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

1 ноября в центре Донецка произошло пять мощных взрывов. Как рассказал Алексей Кулемзин, в Петровском районе города один из снарядов попал в здание детского сада.