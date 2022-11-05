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18:13, 5 ноября 2022Бывший СССР

На электроподстанции в Днепропетровске начался пожар

На электроподстанции в Днепропетровске начался пожар, об ударах по городу не сообщалось
Архивное фото

Архивное фото . Фото: AP

На электроподстанции в Днепропетровске начался пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«В Днепре на правом берегу сильный пожар. Местные телеграм-каналы пишут о пожаре на электроподстанции», — передает издание. Отмечается, что об ударах по городу информации не поступало.

На кадрах с места событий можно увидеть клубы дыма, которые поднимаются от подстанции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Херсону из американской РСЗО HIMARS. По городу выпустили шесть ракет. Четыре ракеты были сбиты ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала, около места сбора граждан города для эвакуации.

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Виктория Кондратьева
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