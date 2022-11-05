Зеленский заявил о планах создать флот морских дронов

Президент Украины Зеленский заявил о сборе средств на флот морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать в стране флот морских дронов. Об этом он рассказал в видеообращении в Telegram-канале

По его словам, на следующей неделе начнется сбор средств, и «абсолютно каждый понимает, что это и для чего это». «Как это работает — все уже видели», — добавил украинский лидер.

29 октября военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций совершили террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины. Нападение осуществлялось под руководством британских специалистов.

В атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В итоге они все были уничтожены ударами российской стороны.

