Киев обвинили в террористической атаке на российские корабли в Севастополе

В Минобороны обвинили Киев в совершении террористической атаки на корабли РФ в Севастополе

Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом в субботу, 29 октября, заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В итоге они все были уничтожены ударами российской стороны. Уточняется, что на внешнем рейде Севастополя морской авиацией были поражены четыре морских беспилотника, а вблизи от них — еще три аппарата.

В министерстве отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора. По морю проходил вывоз зерна из портов Украины.

Ранее губернатору города Михаилу Развожаеву стало известно, что надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в акватории вблизи Севастополя. По его словам, в течение нескольких часов разные системы ПВО отражали атаки беспилотников. В итоге все они были сбиты.

О том, что беспилотники атаковали бухту в Севастополе, стало известно ранее в субботу, 29 октября. В тот момент глава города сообщал, что корабли Черноморского флота начали отбивать новую атаку БПЛА, объекты гражданской инфраструктуры поражены не были.