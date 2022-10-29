МО РФ: атакованные в Севастополе корабли обеспечивали безопасность зернового коридора

Атакованные беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в акватории вблизи Севастополя корабли Черноморского флота были задействованы в обеспечении безопасности при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в Минобороны России.

В министерстве также отметили, что киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе. Украинские военные задействовали девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Ранее губернатору города Михаилу Развожаеву стало известно, что надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в акватории вблизи Севастополя. По его словам, в течение нескольких часов разные системы ПВО отражали атаки беспилотников. В итоге все они были сбиты.

О том, что беспилотники атаковали бухту в Севастополе, стало известно ранее в субботу, 29 октября. В тот момент глава города сообщал, что корабли Черноморского флота начали отбивать новую атаку БПЛА, объекты гражданской инфраструктуры поражены не были.