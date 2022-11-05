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22:51, 5 ноября 2022Мир

Во Франции заявили о восстании европейцев из-за политики ЕС

Французский политик Барделла: народы европейских стран восстают против империализма ЕС
Жордан Барделла

Жордан Барделла. Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Руководитель ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о протесте европейцев против империалистического видения, навязываемого Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщает ТАСС.

Политик указал, что народы многих стран Европы, в частности, Франции, Швеции, Испании, Венгрии и Италии, восстают против политики Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что европейские сторонники суверенитета объединяются на почве защиты интересов государств и населения. «Мы должны дать скоординированный ответ в Европе», — призвал Барделла во время своего выступления на партийном съезде. Глава «Национального объединения» заверил, что фракция нацелена на сближение с представителями сторонников суверенитета в других европейских странах.

Ранее французский историк Жиль Миаэли признал негативное влияние антироссийских санкций на европейскую экономику. Он заявил, что рестрикции Запада в отношении Москвы дали противоположный ожидаемому эффект. Миаэли также подчеркнул, что запрет на импорт нефти из России усугубит проблему.

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Варвара Кузьмина
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