Французский политик Барделла: народы европейских стран восстают против империализма ЕС

Руководитель ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о протесте европейцев против империалистического видения, навязываемого Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщает ТАСС.

Политик указал, что народы многих стран Европы, в частности, Франции, Швеции, Испании, Венгрии и Италии, восстают против политики Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что европейские сторонники суверенитета объединяются на почве защиты интересов государств и населения. «Мы должны дать скоординированный ответ в Европе», — призвал Барделла во время своего выступления на партийном съезде. Глава «Национального объединения» заверил, что фракция нацелена на сближение с представителями сторонников суверенитета в других европейских странах.

Ранее французский историк Жиль Миаэли признал негативное влияние антироссийских санкций на европейскую экономику. Он заявил, что рестрикции Запада в отношении Москвы дали противоположный ожидаемому эффект. Миаэли также подчеркнул, что запрет на импорт нефти из России усугубит проблему.