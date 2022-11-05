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19:35, 5 ноября 2022Мир

В Греции посетовали на «горящие как факелы» БМП-1 на Украине

Pronews.gr: БМП-1 из Греции горят как факелы на Украине, обслуживая режим Зеленского

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

БМП-1, поставленные Украине от Греции, горят как факелы в степях Украины. На это посетовал отставной бригадный генерал Вооруженных сил (ВС) Греции в беседе с изданием Pronews.gr.

«Греческим военным больно на сердце, когда они видят, как БМП-1 греческой армии горят как факелы на украинских равнинах, обслуживая режим Зеленского», — подчеркнул собеседник портала. Он отметил, что на одной из машин до сих пор стоит герб греческих ВС. По его словам, БМП-1 отправили в бой в такой спешке, что даже не успели покрасить или убрать герб.

По словам военного, Афины приложили сверхчеловеческие усилия, чтобы поддерживать БМП в отличном состоянии и впоследствии бесплатно отдать их президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Аккумуляторов у нас не было, и делали все, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, но прежде чем БМП забрали из войск и отправили на Украину, волшебным образом появились два автомобиля с аккумуляторами и заменили все старые», — высказался он.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пять греческих боевых машин пехоты БМП-1 после того, как они были переданы украинской стороне и направлены в Донбасс. Это произошло 28 октября в ходе подавления российскими силами наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Берестовое в Харьковской области.

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Виктория Кондратьева
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