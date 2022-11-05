Iskra: российские военные уничтожили пять переданных Киеву греческих БМП-1 в Донбассе

Российские военные уничтожили пять греческих боевых машин пехоты БМП-1 после того, как они были переданы украинской стороне и направлены в Донбасс. Об этом сообщает греческое издание Iskra.

По информации издания, это произошло 28 октября в ходе подавления российскими силами наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Берестовое в Харьковской области. «В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины», — уточнили в газете.

Отмечается, что греческие БМП были уничтожены артиллерийским огнем и 152-мм управляемыми ракетами «Краснополь». Iskra пишет, что Киев направил поставленные Грецией машины на передовую, так как они были в отличном состоянии. Их задействовали в основном в районе Херсона.

«Греческим военным больно на сердце, когда они видели, как БМП-1 греческой армии горят как факелы на украинских равнинах, обслуживая режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — отмечает издание. Один из военных рассказал порталу, что Афины приложили «сверхчеловеческие усилия», чтобы поддерживать их в отличном рабочем состоянии и впоследствии бесплатно передать Киеву.

В материале также отмечено, что на одном из БМП стоял герб греческих Вооруженных сил. «В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его “уважают” в правительстве и руководстве вооруженными силами», — пишет Iskra.

Ранее в Минобороны России заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).