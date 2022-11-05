Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 5 ноября 2022Мир

Стало известно об уничтожении российскими военными пяти греческих БМП-1

Iskra: российские военные уничтожили пять переданных Киеву греческих БМП-1 в Донбассе

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные уничтожили пять греческих боевых машин пехоты БМП-1 после того, как они были переданы украинской стороне и направлены в Донбасс. Об этом сообщает греческое издание Iskra.

По информации издания, это произошло 28 октября в ходе подавления российскими силами наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Берестовое в Харьковской области. «В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины», — уточнили в газете.

Отмечается, что греческие БМП были уничтожены артиллерийским огнем и 152-мм управляемыми ракетами «Краснополь». Iskra пишет, что Киев направил поставленные Грецией машины на передовую, так как они были в отличном состоянии. Их задействовали в основном в районе Херсона.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022

«Греческим военным больно на сердце, когда они видели, как БМП-1 греческой армии горят как факелы на украинских равнинах, обслуживая режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — отмечает издание. Один из военных рассказал порталу, что Афины приложили «сверхчеловеческие усилия», чтобы поддерживать их в отличном рабочем состоянии и впоследствии бесплатно передать Киеву.

В материале также отмечено, что на одном из БМП стоял герб греческих Вооруженных сил. «В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его “уважают” в правительстве и руководстве вооруженными силами», — пишет Iskra.

Ранее в Минобороны России заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР задержали более 20 пособников СБУ
Траур по погибшим объявлен в Костромской области после пожара в клубе «Полигон»
Устроивший пожар в костромском клубе признал вину
Стало известно об уничтожении российскими военными пяти греческих БМП-1
В Минобороны рассказали об уничтожении разведчиками польских наемников
Киев упрекнули в отмене встречи с иранскими экспертами из-за давления США
Европе предрекли появление нового Афганистана из-за ее отношения к России
Гарик Харламов высказался об уходе из Comedy Club
Нурмагомедов назвал трех своих кумиров в ММА
В Молдавии вандалы нанесли свастику на советские памятники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.