Минобороны России заявило о поражении пяти украинских пунктов управления

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве заявили о поражении подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ около населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка и Черновое в Херсонской области. Были также поражены 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

Минобороны также отметило, что около Купянска в Харьковской области нанесли удар по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ). В районе Вольнянска в Запорожской области уничтожили базу хранения вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военнослужащие уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Белогорка в Донецкой народной республике.