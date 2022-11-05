Минобороны заявило об уничтожении ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300 ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении украинского ЗРК «Бук-М1» в районе Белогорки в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» в районе населенного пункта Белогорка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 5 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве также добавили, что в результате ударов российской армии за сутки также были уничтожены шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетно-артиллерийского вооружением и боеприпасами. Они располагались около населенных пунктов Славянск, Дружковка и Красноармейск в ДНР, Ивановка в Харьковской области, а также в районе Новой Каменки и Петропавловки в Херсонской области.

Кроме того, в районе Новониколаевки Херсонской области российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 ВСУ.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сорвали наступление Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике и уничтожили более 140 солдат противника.