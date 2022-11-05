Российские войска сорвали наступление ВСУ в ЛНР и уничтожили 140 солдат

Спикер МО Конашенков заявил о срыве наступления ВСУ в ЛНР и уничтожении 140 солдат

Российские войска сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) и уничтожили более ста солдат противника. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, ВСУ пытались атаковать в районе населенного пункта Куземовка.

«Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих», — заявил он.

Также он отметил, что российские военнослужащие уничтожили несколько единиц военной техники противника — три танка, две бронемашины пехоты, три бронеавтомобиля и пять обычных машин.

ВСУ регулярно пытаются совершить прорыв в районе Куземовки: Минобороны России сообщало о сорванных атаках Украины на этом направлении 4 ноября, 2 ноября, 31 октября и в другие дни. Каждый раз при попытках наступления на этом направлении Украина, по словам Конашенкова, теряет более 100 солдат.