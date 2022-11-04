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13:45, 4 ноября 2022Россия

В Минобороны заявили об уничтожении 110 солдат ВСУ на купянском направлении

В Минобороны заявили, что уничтожили более 110 солдат ВСУ на купянском направлении

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российские военные отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, две ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Берестовское Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики, однако были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии и армейской авиации Вооруженных сил РФ.

В результате были уничтожены более 110 солдат ВСУ. Кроме того, были ликвидированы три украинских танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

3 ноября сообщалось, что российские военные остановили контратаку ВСУ, предпринятую ими на южно-донецком направлении. В результате удалось уничтожить около 80 украинских бойцов, три боевые машины пехоты и два автомобиля противника, добавили в ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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