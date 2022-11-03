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15:00, 3 ноября 2022Россия

Российские войска остановили контратаку ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило об остановленной контратаке ВСУ на южно-донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские военные остановили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятую ими на южно-донецком направлении. Об этом заявил журналистам в четверг, 3 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что российские военные продолжают наступление на данном направлении. По словам Конашенкова, попытка ВСУ контратаковать была предпринята близ населенных пунктов Никольское и Ровнополь в ДНР.

«Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики», — пояснили в Минобороны.

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Российским военнослужащим удалось уничтожить около 80 украинских бойцов, три боевые машины пехоты и два автомобиля противника, добавили в ведомстве.

28 октября Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении в ДНР. Тогда было уничтожено более 30 военных, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

До этого российское ведомство сообщало об отражении атаки ВСУ в Херсонской и Николаевской областях на николаево-криворожском направлении, в результате чего было уничтожено свыше 60 украинских солдат.

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Анна Щербакова
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