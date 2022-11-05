Глава приграничного российского региона сообщил об обстреле села ВСУ
Глава Курской области Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Гуево и повредили ЛЭП
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гусево Суджанского района приграничной Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам Старовойта, из-за обстрела была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).
«К счастью, обошлось без потерь. Повреждения получили дома и хозпостройки в четырех домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь», — рассказал глава региона.
Он отметил, что ремонтные бригады уже следуют на место повреждения ЛЭП.
Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попал поселок Октябрьский в Белгородской области.