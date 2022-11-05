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17:08, 5 ноября 2022Россия

Власти Костромы помогут семьям погибших в клубе «Полигон»

Власти Костромы помогут организовать похороны семьям погибших при пожаре в клубе «Полигон»

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ / РИА Новости

Власти Костромы помогут c организацией похорон семьям погибших во время пожара в ночном клубе «Полигон». О поручении губернатора региона Сергея Ситникова сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Администрации города дана команда, чтобы помогли родственникам погибших в организации похорон. Сейчас мы готовим решение областной администрации об оказании материальной помощи семьям пострадавших», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на месте происшествия продолжают работу криминалисты и следователи. По словам Ситникова, службы, обеспечивающие спасение людей, Росгвардия, МЧС и МВД «отработали вовремя».

В Костроме в ночь на субботу сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более 10 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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Кристина Есикова
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