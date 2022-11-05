Компания Илона Маска начала испытания скоростной транспортной системы Hyperloop

Компания Маска Boring Company начала масштабные испытания скоростной системы Hyperloop

Компания американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Boring Company начала полномасштабные испытания скоростной транспортной системы Hyperloop («Гиперпетля»). Об этом говорится в заявлении организации в Twitter.

«Полномасштабное испытание "Гиперпетли" началось», — отмечается в сообщении.

Публикация сопровождается двумя фотографиями, на которых запечатлен автомобиль Tesla внутри туннеля Hyperloop.

В 2013 году идею Hyperloop впервые высказал основатель SpaceX Илон Маск. Hyperloop представляет собой транспортную систему со скоростным вакуумным поездом, способным разгоняться до 1200 километров в час. Во время тестовых испытаний в 2020 году капсула с пассажирами разогналась почти до 400 километров в час. Трасса Hyperloop пройдет над землей и напоминает монорельс.

