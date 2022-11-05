Стало известно о выдвижении спецназа Косова к населенному сербами району

СМИ пишут, что спецназ Косова выдвинулся к населенному сербами району у Косовска-Митровицы

Спецназ полиции самопровозглашенной республики Косова выдвинулся к населенному сербами району у города Косовска-Митровицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации источников, отряды спецназа направили на север Косова и Метохии. Кроме того, косовская газета «Коха диторе» опубликовала видеозапись, на которую попали бронеавтомобили полиции, едущие по улицам города.

При этом, как передает Telegram-канал Zvezdanews, позже полиция Косова опровергла заявления о переброске спецназа в сторону Косовской Митровицы.

Ранее министр обороны Косова Арменд Мехай заявил, что действия Белграда ведут к эскалации ситуации на общей границе с Косовом. По его словам, Белград ищет предлог для увеличения численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств.