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10:29, 5 ноября 2022Интернет и СМИ

В сети раскритиковали Бербок за слова о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине

Фото: Christian Mang / Reuters

В сети раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. Соответствующие комментарии появились под ее постом в Twitter.

«Вы все упустили бесчисленные возможности предотвратить конфликт! После того, как русских снова и снова пинали по яйцам, они, наконец, сыты по горло. Понятно. Так надоело, что вы лживая банда!..» — написал пользователь под ником FrankenBlue.

В свою очередь Noch Deutscher посоветовал Бербок обратиться к дипломатии и заметил, что российский лидер уже давно «сидит за столом переговоров». «Дипломатия, Анна. Дипломатия. В противном случае — в форму и на фронт. Возьмите с собой [канцлера ФРГ Олафа] Шольца и [министра юстиции Марко] Бушмана», — добавил он.

Julia же порекомендовала главе МИД Германии впредь молчать «о вещах, о которых она не имеет ни малейшего представления».

«Мисс Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только следствием вашей необразованности. Чтобы иметь первую дипломатическую должность в стране, нужно много изучать дипломатию в университете. В G7 вы единственный неподготовленный дипломат», — отметил пользователь Sommer.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на слова Бербок, заявившей о том, что президент России Владимир Путин «изолирован от всего мира». Выражая свое мнение в комментариях к посту со статьей газеты в Twitter, они раскритиковали главу МИД ФРГ, которая призналась, что серьезно относится к заявлениям российского лидера, касающимся применения ядерного оружия.

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Варвара Кошечкина
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