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12:04, 5 ноября 2022Из жизни

Житель Франции выиграл 160 миллионов евро в лотерее

Parisien: житель Франции выиграл €160 млн в общеевропейской лотерее EuroMillions

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Житель Франции выиграл 160 миллионов евро в общеевропейской лотерее EuroMillions, передает газета Le Parisien.

Уточняется, что сумма выигрыша стала седьмой самой крупной за всю историю лотереи, проведенной во Франции. До этого в 2020 году жителю Французской Полинезии достался самый большой выигрыш — он получил 220 миллионов евро.

Личность победителя лотереи не разглашается, однако известно, что он приобрел лотерейный билет в департаменте Па-де-Кале на севере республики. Некоторые из участников лотереи, которым довелось выиграть крупные суммы, не стали говорить о своей победе детям. По их мнению, информация могла дойти до злоумышленников, которые попытались бы похитить детей ради выкупа.

При этом неизвестно, заявил ли победитель права на приз, однако на это ему предоставлено 60 дней. Если он не воспользуется возможностью в установленный срок, то выигрыш возвратят в оборот лотереи.

Ранее американка выиграла 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей) в лотерее. Отмечается, что она решила отпраздновать победу покупкой новых лотерейных билетов, благодаря чему разбогатела еще на 300 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей).

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Виктория Кондратьева
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