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22:16, 1 ноября 2022Из жизни

Женщина отпраздновала выигрыш в лотерею покупкой новых билетов и снова выиграла

Insider: в США женщина отпраздновала выигрыш в лотерею и разбогатела еще на $300 тысяч

Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

В США 70-летняя женщина выиграла 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей) в лотерею, решила отпраздновать победу покупкой новых билетов и разбогатела еще на 300 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Insider.

Американка, которая пожелала сохранить анонимность, купила билет мгновенной лотереи на одной из заправок, стерла защитный слой и узнала о выигрыше. «Моя лучшая подруга была первой, кому я рассказала о выигрыше 100 тысяч долларов, и она отправилась со мной в штаб-квартиру компании-организатора лотереи, чтобы забрать деньги», — рассказала женщина.

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На обратном пути победительница решила отпраздновать выигрыш и купила еще три билета на заправке. Женщина стерла защитный слой и поняла, что выиграла еще 300 тысяч долларов, за которыми они с подругой снова отправились в штаб-квартиру.

По словам американки, она планирует отложить полученные деньги на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею через несколько недель после того, как получил 10 тысяч долларов благодаря участию в другом розыгрыше. Победитель лотереи пока не решил, каким образом он распорядится полученными деньгами.

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Евгения Черкасова
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