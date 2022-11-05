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11:26, 5 ноября 2022Бывший СССР

Солдат ВСУ заявил о недостатках поставляемого Украине оружия НАТО

Пленный солдат ВСУ Барлян рассказал, что поставляемое Украине оружие НАТО часто неисправно

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Попавший в российский плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Барлян заявил, что поставляемое Киеву оружие НАТО часто неисправно или неукомплектовано. Слова военнослужащего приводит РИА Новости.

Барлян рассказал, что к переносным противотанковым ракетным комплексам Javelin часто не поставляют электронику, а у комплексов NLAW порой оказываются севшие батареи.

«Видел Javelin, к которым нету "мозгов", потому что одни "мозги" выделяются на бригаду, а самих "джавелинов" может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — сообщил он.

При этом, по словам Барляна, солдаты ВСУ якобы предпочитают пользоваться советскими образцами вооружения.

Ранее стало известно об угрозах расстрела украинским военным за попытки сдаться.

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Валерий Розенберг
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