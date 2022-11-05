Солдат ВСУ заявил о недостатках поставляемого Украине оружия НАТО
Попавший в российский плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Барлян заявил, что поставляемое Киеву оружие НАТО часто неисправно или неукомплектовано. Слова военнослужащего приводит РИА Новости.
Барлян рассказал, что к переносным противотанковым ракетным комплексам Javelin часто не поставляют электронику, а у комплексов NLAW порой оказываются севшие батареи.
«Видел Javelin, к которым нету "мозгов", потому что одни "мозги" выделяются на бригаду, а самих "джавелинов" может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — сообщил он.
При этом, по словам Барляна, солдаты ВСУ якобы предпочитают пользоваться советскими образцами вооружения.
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