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18:52, 5 ноября 2022Мир

Медсестра ампутировала пациенту ступню и хотела использовать ее как экспонат

В США медсестра отрезала ступню пациента без его согласия, чтобы показывать ее на выставке

Фото: unsplash

В Висконсине, США, медсестра отрезала ступню умирающего, но еще живого пациента без его согласия — часть тела больного она хотела использовать как экспонат на выставке. Об этом сообщает портал New Yourk Post.

По данным издания, неназванного пациента доставили в клинику с сильнейшим обморожением ног. По данным следствия, врачи считали, что мужчина скоро умрет. Однако он был в сознании, понимал и чувствовал все происходившее с ним, когда 38-летняя медсестра Мэри Браун без согласования с лечащим врачом решила ампутировать часть его конечности.

Как рассказала одна из свидетельниц на процессе, Браун призналась ей, что хотела использовать отрубленную ступню как экспонат в музее таксидермии, принадлежащем ее родственникам, — ногу она намеревалась сопроводить ироничной табличкой-предупреждением «носите, дети, башмаки».

В свое оправдание Браун заявила, что ступня уже отмирала и едва держалась на лоскутах кожи. Тем не менее мужчина рассказывал другой медсестре, что чувствует страшную боль после ампутации. Скончался ли в итоге пациент, не уточняется. Следствие по делу медсестры продолжается.

Ранее американский турист, приехавший на отдых в Мексику, рассказал, что его похитила и ограбила вооруженная банда — злоумышленники отрубили ему ногу, оставив мужчину умирать в канаве.

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Валерий Розенберг
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