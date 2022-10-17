Турист на отдыхе отправился в магазин и очнулся в канаве с отрубленной ногой

В Мексике на американского туриста напала банда грабителей и отрубила ему ногу мачете

Американский турист, приехавший на отдых в Мексику, рассказал, что его похитила и ограбила вооруженная банда — злоумышленники также отрубили ему ногу, оставив мужчину умирать в канаве. О своей истории он рассказал в интервью Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в феврале прошлого года, однако мужчина поделился подробностями только сейчас. Так, Дастан Джексон (Dustan Jackson) вместе со своей женой отправился проводить отпуск в Канкун. За несколько часов до обратного рейса на родину американец решил съездить на такси за жевательным табаком — на ближайшей заправке его не оказалось, и тогда таксист предложил поехать в продуктовый магазин.

По словам Джексона, он попал в засаду: как только турист вышел из машины, на него напали вооруженные мачете грабители. Американец потерял сознание и очнулся в канаве с отрубленной ногой. «Они хотели перерезать мое ахиллово сухожилие, но промахнулись и попали в нижнюю часть стопы — ступня просто болталась. Они оставить меня умирать», — вспоминает произошедшее американец.

В канаве Джексон пролежал около 72 часов, но, несмотря на увечья, все же смог выйти к людям — раненого туриста нашла женщина-полицейский, которая оказала ему помощь и позже доставила в аэропорт. Мужчина перенес четыре операции по восстановлению стопы и плеча, некоторые физические упражнения ему теперь противопоказаны.

«Я благодарен за все маленькие вещи в моей жизни, я больше не воспринимаю их как должное. Вы просто не знаете, что может случиться в жизни, поэтому никогда не сдавайтесь. Продолжайте бороться», — заявил Джексон.

Ранее в октябре жительница Великобритании отправилась в отпуск мечты со своим парнем в Перу и была найдена мертвой. Полиция нашла ее останки благодаря аудиозаписи телефонного разговора молодого человека с братом туристки, в котором убийца признался в содеянном и раскрыл местоположение тела.